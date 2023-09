Mengapa rasa lapar dapat lebih mengganggu pikiran daripada seks

Dalam serangkaian eksperimen lainnya , Kristen Lindquist, psikolog dan ahli saraf di University of North Carolina, Chapel Hill, AS, dan rekannya menemukan bahwa kelaparan membuat orang cenderung lebih mudah dimanipulasi oleh emosi negatif.

Dan memang, penelitian dari University of Dundee di Inggris menunjukkan bahwa orang-orang menjadi semakin bias terhadap masa kini ketika mereka lapar – dan kesulitan untuk menunda gratifikasi.

Dia bermaksud menguji sejauh mana orang-orang yang sedang lapar bisa berkonsentrasi dalam mengerjakan tugas yang kompleks – membaca 27 halaman novel epik War and Peace yang diikuti dengan tes pemahaman bacaan.

Fleksibilitas kognitif

