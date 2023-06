Mitos hingga kesalahpahaman tentang dominasi laki-laki atas perempuan, bagaimana sebenarnya budaya patriarki dimulai?

Majalah berita AS, Time, melaporkan insiden yang terbukti menjadi pukulan terakhir: "George, babun muda dari koloni, telah menculik betina milik 'raja', babun tertua dan terbesar di Monkey Hill." Setelah pengepungan yang menegangkan, George akhirnya membunuhnya.

Selama beberapa tahun terakhir, saya telah berkeliling dunia untuk memahami asal usul patriarki pada manusia untuk buku saya The Patriarchs .

Tetapi di dunia primata, pola seperti ini sangat langka. Seperti yang diamati oleh antropolog Melissa Emery Thompson di University of New Mexico, hubungan keluarga antar generasi pada primata secara konsisten diatur melalui ibu, bukan ayah.

Yang paling terkenal adalah the Seated Woman of Çatalhöyük , yang kini dipajang di Museum Peradaban Anatolia di Ankara.

