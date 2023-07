Gerakan 'tidak mencuci' pakaian mulai tumbuh, bagaimana cara praktiknya?

Aroma dan kepekaan

"Salah satu hal terburuk bagi daya tahan pakaian adalah pencucian," demikian kata Mark Sumner, dosen mode berkelanjutan di University of Leeds.

