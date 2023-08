'Banyak yang lebih memilih dibilang indigo daripada sakit jiwa'

19 menit yang lalu

Bagaimana indigo menurut sudut pandang medis?

Penulis Lee Carroll dan Jan Tober kemudian menerbitkan buku berjudul The Indigo Children: The New Kids Have Arrived pada 1999, yang menggambarkan ciri-ciri mereka berupa memiliki IQ tinggi, intuisi kuat, percaya diri, rasional, hingga berjiwa tua (old soul).