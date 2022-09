Adu cepat tiga negara untuk mengklaim pegunungan bawah laut di Kutub Utara

Bukti kuat

Christian Knudsen, seorang ahli geologi di Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS), terlibat dalam analisis sepotong pegunungan tersebut.

Mengapa pegunungan ini penting?

Temuan yang sama didukung oleh penelitian lain, termasuk penelitian seismik ke dalam struktur kerak , yang dipimpin oleh Ruth Jackson dari Geological Survey of Canada, dan bukti penting lainnya, seperti penelitian ekstensif untuk memetakan dasar laut di daerah tersebut .

Menggambar ulang peta

Negara-negara “Lima Arktik”, yang juga termasuk AS dan Norwegia, juga telah menandatangani deklarasi pada tahun 2008 yang berkomitmen untuk menyelesaikan perbatasan Arktik secara tertib, yang membantu meredakan masalah setelah Rusia memasang bendera di dasar laut Kutub Utara tahun sebelumnya .

Sikap patriotik

Saat ini, komisi PBB belum menyimpulkan apapun dari tiga pengajuan, meskipun Rusia, yang pertama kali membuat pengajuan pada tahun 2001, tampaknya mendengar sinyal awal yang positif menjelang akhir tahun lalu, kata Klaus Dodds, profesor geopolitik di Royal Holloway University of London.

Kekayaan utara?

Nilai budaya

Dan ada kemungkinan bahwa AS masih dapat mengajukan klaim di masa depan , yang bisa mengubah gambaran lagi.

Tingkat kesulitan tinggi untuk akses dan kerasnya lingkungan Kutub Utara adalah salah satu faktor yang membuat negara-negara ini mau berkolaborasi, berbagi biaya ekspedisi ilmiah panjang menggunakan kapal pemecah es yang dapat menelan biaya hingga $250.000 (Rp3,7 miliar) per hari.

