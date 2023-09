Babak belur Pasar Tanah Abang dihajar pasar digital - 'Sebulan tidak ada pemasukan satu rupiah pun'

16 menit yang lalu

Tutup toko karena berbulan-bulan tak ada pembeli

'Terbiasa belanja online’

Pengamat ekonomi digital dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, juga sependapat.