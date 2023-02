Jam Kiamat atau ‘Doomsday Clock’: Apa itu dan bagaimana cara membacanya?

Jam Kiamat atau The Doomsday Clock menggambarkan seberapa dekatnya umat manusia dengan armagedon - atau kehancuran total. Namun dari mana asal jam tersebut, bagaimana cara membacanya, dan apa yang dapat kita pelajari darinya?

Dia juga memberitahu kami bagaimana sekelompok ilmuwan di AS memprediksi manusia mungkin hanya memiliki beberapa menit tersisa hingga tengah malam - secara metafora.

Setiap tahun, para ilmuwan yang bertanggung jawab atas penghitungan Jam Kiamat - dan tergabung dalam Bulletin of the Atomic Scientist (Buletin Ilmuwan Atom) menerbitkan penilaian tahunan mereka tentang seberapa dekat jarum jam dengan 'tengah malam'.

2023: 90 detik menuju tengah malam

Dengan 90 detik hingga tengah malam, dunia berada paling dekat dengan bencana, selama 76 tahun Bulletin of the Atomic Scientist merilis penilaian tahunannya.

Bagaimana Jam Kiamat bergerak

Pada 1939, ilmuwan terkenal dunia Albert Einstein dan Leo Szilard menulis kepada presiden AS tentang terobosan dalam teknologi nuklir yang begitu kuat, dan dapat memiliki konsekuensi medan perang yang luar biasa.

Setelah reaksi berantai nuklir pertama yang berhasil dikendalikan di Universitas Chicago pada 1942, tim ilmuwan yang mengerjakan Proyek Manhattan dibubarkan. Banyak di antaranya pindah ke Los Alamos atau laboratorium pemerintah AS lainnya untuk mengembangkan senjata nuklir.

Sementara sisanya menetap di Chicago untuk melakukan penelitian mereka sendiri. Banyak di antaranya adalah imigran ke AS dan sangat menyadari bagaimana sains dan politik saling berkelindan.

Pada tahun 1939, Albert Einstein dan Leo Szilard menulis kepada presiden AS peringatan bahaya nuklir.

Dengan dukungan dari presiden University of Chicago, dan terlibat dengan berbagai pihak dari hukum internasional, ilmu politik, dan bidang terkait lainnya, mereka membantu memulai dan mendukung gerakan ilmuwan-warga global yang dapat mempengaruhi tatanan nuklir global.

Mereka, misalnya, terbukti sangat sukses dalam membangun "tabu nuklir" - dalam sejumlah percakapan pribadi, Menteri Luar Negeri AS mengeluh bahwa "stigma amoralitas" mencegah AS menggunakan senjata nuklirnya.

Sumber gambar, Bulletin of the Atomic Scientist

Pada 1953, Jam bergerak maju lagi, menjadi dua menit menjelang tengah malam, setelah AS dan Uni Soviet meledakkan senjata termonuklir pertamanya.

Bagaimana membaca Jam Kiamat?

Sejumlah teman sering meminta informasi kepada saya ketika ada peningkatan perhatian politik global, seperti krisis diplomatik 2017 antara AS dan Korea Utara atau runtuhnya kesepakatan nuklir Iran di tahun 2018. Namun, pendapat saya biasanya mengecewakan mereka.

Yang paling menonjol adalah Traktat Angkatan Nuklir Jarak Menengah 1987, yang melarang semua rudal balistik berbasis darat Rusia dan AS dengan jarak antara 500 dan 5.500 km (312 hingga 3.416 mil) dan penghapusan 2.692 rudal nuklir dari sistem, dan Perjanjian Strategis Pengurangan Senjata (START) pada 1991.

Pertama, memburuknya hubungan antara AS dan Rusia, yang bersama-sama memiliki 90% persenjataan nuklir dunia, dan merusak banyak instrumen yang dirancang untuk menjaga keamanan persenjataan tersebut, seperti penerus perjanjian START.

Pada 2017, para ilmuwan terpaksa menyimpulkan bahwa situasinya telah memburuk secara signifikan, dengan kedua titik terang ini diredupkan oleh perubahan politik dalam negeri AS.

Versi bahasa Inggris artikel ini dengan judul How to read the Doomsday Clock dapat Anda baca di BBC Future.