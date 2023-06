Daftar 100 buku anak-anak terbaik sepanjang masa - hasil jajak pendapat BBC

Sumber gambar, Estudio Santa Rita

BBC Culture melakukan jajak pendapat kepada 177 pakar buku dari 56 negara untuk menemukan buku-buku anak terbaik yang pernah ada. Inilah 100 cerita teratas.

Selama bertahun-tahun, BBC Culture telah melakukan jajak pendapat besar terhadap kritikus film dan TV, pakar, dan tokoh industri dari seluruh dunia untuk mencari film dan acara TV terhebat dalam kategori tertentu.

Namun, untuk jajak pendapat tahun ini, BBC merasa perlu mengalihkan perhatian kepada bentuk seni lain yang tertanam begitu dalam di sepanjang hidup kita: buku.

Dan tidak ada variasi buku yang lebih tertanam di dalam benak kita selain literatur anak-anak.

Lagipula, apa pun hiburan kita seiring bertambahnya usia, banyak dari kita berbagi kegembiraan dengan membaca di usia muda, di dalam dan di luar sekolah.

Waktunya terasa tepat untuk mensurvei buku anak-anak karena percakapan baru-baru ini menunjukkan betapa buku-buku anak sangat diremehkan jika dibandingkan dengan literatur orang dewasa.

Dalam sebuah wawancara tahun lalu, di program Today Radio BBC 4, penulis Frank Cottrell-Boyce sangat menyesali kurangnya percakapan seputar buku anak-anak saat ini.

"Tidak ada diskusi kritis sama sekali," katanya - sebuah pandangan yang didukung oleh penulis The Gruffalo, Julia Donaldson, di acara yang sama.

Namun meskipun literatur anak yang hebat tidak dihargai secara kritis akhir-akhir ini, karya-karya ini terus menjadi berita utama akhir-akhir ini.

Dari sisi baik maupun buruk, mengingatkan kita tentang betapa penting keberadaannya.

Baru-baru ini misalnya, ada kehebohan atas penulisan ulang novel-novel Roald Dahl untuk zaman modern.

Dan secara lebih umum, ada keprihatinan yang meluas atas gerakan pelarangan buku anak-anak di AS, termasuk banyak yang berhubungan dengan tema ras dan LGBTQ+.

Secara keseluruhan, inilah waktu yang tepat bagi kami untuk memperhatikan sastra anak-anak dan mempertimbangkan apa sebenarnya yang membuat tulisan anak-anak yang hebat.

Kami memutuskan untuk mengajukan pertanyaan yang sangat sederhana kepada banyak ahli: Apa buku anak-anak terhebat sepanjang masa?

Meskipun bukan kepastian, jawaban yang kami kumpulkan sangat menarik.

Kami berharap daftar ini akan membuat para pembaca merindukan buku-buku yang mereka sukai di masa muda dan mau mencoba membaca judul-judul yang terlewat, atau diterbitkan setelah mereka dewasa, karena literatur anak-anak terbaik sama bergizinya dengan bacaan orang dewasa.

Sumber gambar, Getty Images Keterangan gambar, Dunia surreal Alice in Wonderland seperti yang digambarkan oleh ilustrator John Tenniel.

Secara total, 1.050 buku berbeda dipilih oleh 177 pakar – kritikus, penulis, dan tokoh penerbit – yang berasal dari 56 negara, dari Austria hingga Uzbekistan.

Dari para pemilih ini, 133 perempuan, 41 laki-laki dan tiga tak mau mengatakan.

Setiap pemilih mendaftarkan 10 buku anak-anak terbaik mereka, yang kami nilai dan beri peringkat untuk menghasilkan 100 teratas yang tercantum di bawah ini.

Hasil akhirnya adalah sebuah daftar yang mencerminkan luasnya cakupan sastra anak-anak sepanjang masa, berdiri sebagai penghargaan atas imajinasinya yang tak terbatas, pengisahan cerita yang mendebarkan, dan tema-tema mendalam.

Dari Panchatantra, kumpulan cerita anak-anak India yang berasal dari abad ke-2 SM, hingga buku terbaru dalam daftar, A Kind of Spark, diterbitkan pada tahun 2020.

Namun, tentu saja, karena ruang lingkupnya sangat besar, daftar ini juga memiliki batasan dan bias.

Misalnya, 74 dari 100 buku yang ditampilkan, pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris. Bahasa terpopuler berikutnya adalah bahasa Swedia, dengan sembilan entri.

Sementara itu, buku-buku yang diterbitkan antara tahun 1950-an dan 1970-an paling banyak disebut, yang mungkin terkait dengan profil usia pemilih yang mayoritas lahir pada tahun 1970-an dan 1980-an.

Sebanyak 14 dari 100 buku teratas diterbitkan pada abad ini.

Akan sangat menarik untuk melihat berapa banyak buku baru yang akan masuk daftar jika kita mengulang jajak pendapat dalam waktu 10 atau 20 tahun mendatang.

Mengingat upaya berkelanjutan industri penerbitan untuk menciptakan lanskap yang lebih inklusif, orang juga dapat mengharapkan daftar penulis untuk lebih beragam.

Sumber gambar, Getty Images Keterangan gambar, Karya klasik Eric Carle berjudul The Very Hungry Caterpillar telah menyenangkan pembaca muda sejak diterbitkan pada tahun 1969

Untuk menemani 100 daftar buku anak teratas, Anda dapat membaca rangkaian tulisan yang merefleksikan hasil jajak pendapat.

Itu baru permulaan: dalam beberapa minggu mendatang, kami juga akan menerbitkan serangkaian fitur untuk memahami beberapa buku dan penulis utama dalam jajak pendapat, dan gagasan yang mereka wujudkan, serta beberapa masalah utama seputar penerbitan anak-anak saat ini.

Tentu saja, daftar ini tidak dirancang sebagai suatu anjuran baku yang mutlak, melainkan sebagai inspirasi untuk penemuan dan perdebatan lebih lanjut.

Kami harap Anda menganggap jajak pendapat ini menarik dan mencerahkan: sebagai perayaan penulisan, kreativitas, dan buku yang benar-benar telah membentuk kita semua.

1 Where the Wild Things Are (Di mana Hal-Hal Liar Berada) - Maurice Sendak, 1963

2 Alice's Adventures in Wonderland (Petualangan Alice di Negeri Ajaib) - Lewis Carroll, 1865

3 Pippi Longstocking (Pippi Si Kaus Kaki Panjang) - Astrid Lindgren, 1945

4 The Little Prince (Pangeran Kecil) - Antoine de Saint-Exupéry, 1943

5 The Hobbit - JRR Tolkien, 1937

6 Northern Lights (Cahaya Utara) - Philip Pullman, 1995

7 The Lion, the Witch and the Wardrobe (Sang Singa, Sang Penyihir, dan Lemari) - CS Lewis, 1950

8 Winnie-the-Pooh - AA Milne dan EH Shepard, 1926

9 Charlotte's Web - EB White dan Garth Williams, 1952

10 Matilda - Roald Dahl dan Quentin Blake, 1988

11 Anne of Green Gables (Anne dari Green Gables) - LM Montgomery, 1908

12 Fairy Tales (Dongeng) - Hans Christian Andersen, 1827

13 Harry Potter and the Philosopher's Stone (Harry Potter dan Batu Bertuah) - JK Rowling, 1997

14 The Very Hungry Caterpillar (Ulat yang Sangat Lapar) - Eric Carle, 1969

15 The Dark is Rising (Kegelapan Meningkat) - Susan Cooper, 1973

16 The Arrival (Kedatangan) - Shaun Tan, 2006

17 Little Women (Gadis-gadis Cilik) - Louisa May Alcott, 1868

18 Charlie and the Chocolate Factory (Charlie dan Pabrik Cokelat) - Roald Dahl, 1964

19 I - Johanna Spyri, 1880

20 Goodnight Moon (Selamat Malam Bulan) - Margaret Wise Brown dan Clement Hurd, 1947

21 The Adventures of Pinocchio (Petualangan Pinokio) - Carlo Collodi, 1883

22 A Wizard of Earthsea (Penyihir dari Earthsea) - Ursula K Le Guin, 1968

23 Moominland Midwinter (Pertengahan Musim Dingin Moominland) - Tove Jansson, 1957

24 I Want My Hat Back (Kembalikan topiku) - Jon Klassen, 2011

25 The Secret Garden (Taman Rahasia) - Frances Hodgson Burnett, 1911

26 Duck, Death and the Tulip (Bebek, Kematian dan Tulip) - Serigala Erlbruch, 2007

27 The Brothers Lionheart - Astrid Lindgren, 1973

28 Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (Harry Potter dan Tawanan Azkaban) - JK Rowling, 1999

29 Brown Girl Dreaming (Mimpi Gadis Coklat) - Jacqueline Woodson, 2014

30 The Three Robbers (Tiga Perampok) - Tomi Ungerer, 1961

31 The Snowy Day (Hari Bersalju) - Ezra Jack Keats, 1962

32 The Tiger Who Came to Tea (Harimau yang Datang Minum Teh) - Judith Kerr, 1968

33 Howl's Moving Castle (Kastil Howl yang berpindah-pindah) - Diana Wynne Jones, 1986

34 A Wrinkle in Time (Kerutan dalam Waktu) - Madeleine L'Engle, 1962

35 Watership Down - Richard Adams, 1972

36 Tom's Midnight Garden (Taman Tengah Malam Tom) - Philippa Pearce, 1958

37 Grimm's Fairy Tales (Dongeng Grimm) - Grimm Bersaudara, 1812

38 The Tale of Peter Rabbit (Kisah Peter Rabbit) - Beatrix Potter, 1902

39 The Railway Children (Anak-anak Kereta Api) - Edith Nesbit, 1906

40 Noughts and Crosses - Malorie Blackman, 2001

41 The BFG - Roald Dahl dan Quentin Blake, 1982

42 Rules of Summer (Aturan Musim Panas) - Shaun Tan, 2013

43 Momo - Michael Ende, 1973

44 The Story of Ferdinand (Kisah Ferdinand) - Munro Leaf dan Robert Lawson, 1936

45 The Lord of the Rings - JRR Tolkien, 1954

46 The Owl Service (Layanan Burung Hantu) - Alan Garner, 1967

47 Ronia, the Robber's Daughter (Ronia, Putri Perompak) - Astrid Lindgren, 1981

48 The Neverending Story (Kisah Tanpa Akhir) - Michael Ende, 1979

49 The Panchatantra - Anonim/kisah rakyat

50 Treasure Island (Pulau Harta Karun) - Robert Louis Stevenson, 1883

51 Mary Poppins - PL Travers, 1934

52 Ballet Shoes (Sepatu Balet) - Noel Streafield, 1936

53 So Much! (Banyak sekali!) - Trish Cooke dan Helen Oxenbury, 1994

54 We're Going on a Bear Hunt (Kita Akan Berburu Beruang) - Michael Rosen dan Helen Oxenbury, 1989

55 The Adventures of Cipollino (Petualangan Cipollino) - Gianni Rodari, 1951

56 The Giving Tree (Pohon Pemberi) - Shel Silverstein, 1964

57 The Gruffalo - Julia Donaldson dan Axel Scheffler, 1999

58 Julián Is a Mermaid (Julián Adalah Duyung) - Jessica Love, 2018

59 Comet in Moominland (Komet di Moominland) - Tove Jansson, 1946

60 Finn Family Moomintroll - Tove Jansson, 1948

61 The Witches (Para Penyihir) - Roald Dahl dan Quentin Blake, 1983

62 A Bear Called Paddington (Seekor Beruang Bernama Paddington) - Michael Bond, 1958

63 The Wind in the Willow (Angin di Dedalu) - Kenneth Grahame, 1908

64 Roll of Thunder, Hear My Cry (Guntur, Dengarkan Tangisanku) - Mildred D Taylor, 1977

65 Karlsson-on-the-Roof (Karlsson-di-Atap) - Astrid Lindgren, 1955

66 The Phantom Tollbooth (Pintu Tol Hantu) - Norton Juster dan Jules Feiffer, 1961

67 The Cat in the Hat - Dr Seuss, 1957

68 The Miraculous Journey of Edward Tulane (Perjalanan Ajaib Edward Tulane) - Kate DiCamillo dan Bagram Ibatoulline, 2006

69 Peter and Wendy - JM Barrie, 1911

70 Seribu Satu Malam - Anonim/cerita rakyat

71 From the Mixed-Up Files of Mrs Basil E Frankweiler (Dari Berkas Campuran Nyonya Basil E Frankweiler) - EL Konigsburg, 1967

72 When Hitler Stole Pink Rabbit (Ketika Hitler Mencuri Kelinci Merah Muda) - Judith Kerr, 1971

73 Shum bola - G'afur G'ulоm, 1936

73 Ernest and Celestine - Gabrielle Vincent, 1981

75 A Kind of Spark (Suatu Percikan) - Elle McNicoll, 2020

76 Little Nicholas - René Goscinny dan Jean-Jacques Sempé, 1959

77 Black Beauty - Anna Sewell, 1877

78 Daddy-Long-Legs (Ayah-Kaki-Panjang) - Jean Webster, 1912

79 No Kiss for Mother (Tidak Ada Ciuman untuk Ibu) - Tomi Ungerer, 1973

80 My Family and Other Animals (Keluarga Saya dan Hewan-hewan Lain) - Gerald Durrell, 1956

81 Jacob Have I Loved (Jakob yang Saya Cintai) - Katherine Paterson, 1980

81 Lorax - Dr Seuss, 1971

83 Fairy Tales/The Tales of Mother Goose (Dongeng/Kisah Induk Angsa) - Charles Perrault, 1697

84 The Moomins and the Great Flood (Suku Moomin dan Banjir Besar) - Tove Jansson, 1945

85 The Wonderful Wizard of Oz (Para Penyihir Negeri Oz) - L Frank Baum, 1900

86 Just William (Hanya William) - Richmal Crompton, 1922

87 The Twits - Roald Dahl dan Quentin Blake, 1980

88 The Mouse and His Child (Tikus dan Anaknya) - Russell Hoban, 1967

89 Out of My Mind (Keluar dari Pikiranku) - Sharon M Draper, 2010

90 Moominvalley in November (Lembah Moomin pada bulan November) - Tove Jansson, 1970

91 Little House in the Big Woods (Rumah Kecil di Hutan Besar) - Laura Ingalls Wilder, 1932

92 Danny the Champion of the World (Danny Sang Juara Dunia) - Roald Dahl, 1975

93 The Snowman (Manusia Salju) - Raymond Briggs, 1978

94 Wave (Gelombang) - Suzy Lee, 2008

95 The Black Brothers (Saudara Hitam) - Lisa Tetzner, 1940

96 The Velveteen Rabbit (Kelinci Beludru) - Margery Williams, 1921

97 The Bad Beginning (Mula Malapetaka) - Lemony Snicket, 1999

98 The Graveyard Book (Buku Makam) - Neil Gaiman, 2008

99 American Born Chinese (Tionghoa Kelahiran Amerika) - Gene Luen Yang dan Lark Pien, 2006

100 Haroun and the Sea of Stories (Harun dan Lautan Cerita) - Salman Rushdie, 1990