'Saya direndahkan, dan trauma,' kesaksian korban dugaan pelecehan seks di Miss Universe Indonesia, panitia acara dituduh 'membiarkan'

13 menit yang lalu

Kronologi dugaan pelecehan seksual finalis Miss Universe Indonesia

Penyelenggara Miss Universe Indonesia disebut mengakui ada foto tanpa busana

Aktivis perempuan desak MUID untuk dukung korban

“It doesn’t make sense bagi saya kalau mereka enggak berdiri paling depan, sebagai penyelenggara, untuk melindungi teman-teman perempuan ini. Kalau mereka sama sekali enggak berkata apa-apa, enggak memberikan dukungan, yes they are enabler,” kata Tunggal.