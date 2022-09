Daur ulang kotoran manusia: Mengapa lebih bermanfaat dibanding membuangnya?

sejam yang lalu

“Topik ini sedang hangat-hangatnya sekarang,“ kata Kelsey McWilliams, pendiri dan direktur pelaksana Point of Shigt, sebuah perusahaan berbasis di Philadephia, AS, yang merancang sistem sanitasi sirkular.

Ada pula sejumlah tantangan lingkungan. Misalnya, untuk bisa dimanfaatkan pada lahan di AS, lumpur yang dihasilkan harus sesuai dengan “kualitas Kelas A” menurut Badan Perlindungan Lingkungan AS.

Versi bahasa Inggris artikel ini dengan judul Why it's time to talk about poo dapat Anda baca di BBC Future.