Kosmetik bermerkuri 'ilegal' dan 'berbahaya' masih beredar di lokapasar, mengapa sulit diberantas?

19 menit yang lalu

Ke-13 merek kosmetik itu adalah Temulawak New Day & Night, CAC Glow, Natural 99, HN (Siang & Malam), SP Special UV Whitening, Dr Original Pemutih, Super DR Quality Gold SPF 30, Diamond Cream, Herbal Plus New Day & Night, Ling Zhi Day & Night, Sj Sin Jung, Tabita, dan Krim Labella.