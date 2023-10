Kereta cepat Jakarta-Bandung 'Whoosh' resmi diluncurkan, pemerintah diminta 'evaluasi' sebelum lanjutkan rute ke Surabaya

sejam yang lalu

Evaluasi sebelum diteruskan

Awal pembangunan dan kontroversinya

"Baca dong Perpres No 107/2015. Di situ tercantum Kemenhub harus menegakkan perundangan yang berlaku. Saya dukung kereta cepat agar cepat terbangun. Jika semua dokumennya siap, dalam waktu satu minggu, izin akan keluar. Pokoknya Kemenhub tidak akan mempersulit, tetapi juga tidak akan mempermudah," kata Jonan.

Jepang vs China

Dari estimasi itu, sekitar 25% akan didanai menggunakan modal bersama dan sisanya berasal dari pinjaman dengan tenor 40 tahun dan bunga 2% per tahun.

Waktu molor, biaya membengkak

Operasional KCJB akan dilakukan "secara bertahap" agar operator bisa melakukan evaluasi sampai dengan skenario 68 perjalanan kereta per hari, kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

‘B to B’ tapi dijamin APBN?

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rizal Taufikurahman mengatakan, dengan pertimbangan pembengkakan biaya dan bunga pinjaman yang naik menjadi 3,4%, konsorsium Indonesia bakal kesulitan membayar utang dan pada akhirnya mengandalkan APBN.