TPNPB-OPM akui tembak pesawat Asian One di Kabupaten Puncak, Papua

sejam yang lalu

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat -Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengaku bertanggung jawab atas penembakan pesawat Asian One saat hendak mendarat di lapangan terbang Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada Jumat pagi (14/04).

Pesawat Asian One yang ditembak saat hendak mendarat di lapangan terbang Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada Jumat pag (12/04).

"Pukul 07.47 WIT pesawat Asian One PK-LTF / Capt Pilot Jonathan take off dari bandara Beoga tujuan Timika dan sudah mendarat pukul 06.12 WIT," kata Brigjen TNI, Sri Widodo.