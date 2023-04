QRIS 'palsu' di 38 masjid, bagaimana memastikan transaksi aman?

Temuan stiker QRIS "palsu" di 38 masjid di Jakarta menunjukkan bahwa "ada yang bolong" dan "perlu disempurnakan" dalam sistem pendaftaran dan verifikasi layanan pembayaran tersebut, kata pengamat ekonomi digital dari Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda.