Dituduh berzina, perempuan Sudan dihukum mati dengan dirajam, LSM: 'Kejam, tidak manusiawi dan merendahkan'

57 menit yang lalu

Sidang yang 'cacat hukum'

Kejahatan 'hudud'

Hala Al-Karib, direktur regional Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa (SIHA) mengungkapkan bahwa regulasi tentang zina di Sudan “diterapkan secara tidak proporsional kepada perempuan”.