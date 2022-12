Akibat 'beli sekarang bayar nanti', banyak anak muda terjerat utang paylater – ‘Saya tidak bisa kredit rumah’

52 menit yang lalu

Pemahaman rendah soal risiko paylater, ditambah mitigasi risiko gagal bayar yang lemah telah memicu fitur Buy Now Pay Later (BNPL) berujung menjadi jerat utang yang melilit, kata peneliti Institute for Development of Economic Studies (Indef), Nailul Huda.