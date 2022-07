Paus Fransiskus lakukan 'ziarah penebusan dosa' ke Kanada, ajukan maaf atas kekerasan sekolah Katolik pada anak-anak suku asli

sejam yang lalu

Mengapa Paus berkunjung ke Kanada?

Apa jadwal Paus di Kanada?

Pemberhentian pertama Paus adalah provinsi Alberta, di mana ia akan mengunjungi bekas situs Sekolah Ermineskin Indian Residential - salah satu yang terbesar di Kanada - di Maskwacis, sebuah komunitas First Nations di selatan kota Edmonton. "Bagi para penyintas di seluruh wilayah, ini adalah kesempatan yang pertama dan mungkin yang terakhir, untuk menemukan penutupan bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka," kata Chief Randy Ermineskin dalam sebuah pernyataan. "Ini akan menjadi proses yang sulit tetapi perlu." Di Edmonton, Paus akan menghadiri misa dan mengunjungi sebuah gereja Katolik, the Sacred Heart Church of the First Peoples, paroki nasional pertama untuk masyarakat adat di Kanada.