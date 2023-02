‘Child-free’ semakin populer: Orang-orang yang menjalani kehidupan tanpa anak

Sumber gambar, The Childfree Connection

“Hal nomor satu yang selalu saya katakan ketika orang bertanya kepada saya mengapa saya pro- child-free – itu karena saya tidak punya keinginan untuk memiliki anak,” kata Munoz, seorang pemilik usaha kecil dari Kansas, AS.

Memilih hidup tanpa anak

Namun, sebagian besar penelitian akademis biasanya “mengelompokkan semua orang yang tidak memiliki anak ke dalam kelompok yang sama,” jelas Elizabeth Hintz, asisten profesor komunikasi di University of Connecticut, AS, yang mempelajari persepsi tentang identitas mereka yang child-free.

Di AS, sebuah studi Pew Research Center pada 2021 menunjukkan sekitar 44% non-orang tua berusia 18 hingga 49 tahun tidak berpikir mereka akan memiliki anak , naik dari 37% pada tahun 2018.

Alasan orang tidak menginginkan anak

Margaret O'Connor, seorang konselor dan psikoterapis di Limerick, Irlandia, bekerja terutama dengan klien yang disebut sebagai kelompok “ragu-ragu” Hertz. Dia juga pembawa acara siniar berjudul Are Kids for Me?.