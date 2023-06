ChatGPT: Bagaimana kecerdasan buatan dapat mempermudah pekerjaan?

Mengembangkan ide dan menemukan solusi

“Saya menghasilkan ide sepanjang waktu dan meminta AI untuk melengkapinya,” kata Profesor Ethan Mollic dari Universitas Pennsylvania AS, yang mempelajari AI dan inovasi.

Meningkatkan akurasi dan mengoreksi bias

Menciptakan pekerjaan baru

Menurut Laporan Future of Works dalam Forum Ekonomi Dunia 2023, AI dan spesialis model pembelajaran mesin akan menjadi bidang pekerjaan yang paling cepat berkembang.

Mendorong pekerja untuk fasih AI

