Film petualangan multiverse Michelle Yeoh yang memimpin nominasi Oscar 2023

Sumber gambar, Lionsgate Keterangan gambar, Stephanie Hsu, Michelle Yeoh, dan Ke Huy Quan masing-masing menerima nominasi Oscar untuk film multiverse mereka.

44 menit yang lalu

Everything Everywhere All At Once meraup jumlah nominasi terbanyak untuk ajang Oscar 2023, dengan 11 nominasi.

Film tersebut menceritakan petualangan seorang perempuan, yang dibintangi Michelle Yeoh, dalam menjelajahi berbagai dimensi lain sebagai versi dirinya yang berbeda-beda.

Nominasi film terbaik lainnya termasuk Top Gun: Maverick, Avatar: The Way of Water dan The Banshees of Inisherin.

Sementara nominasi untuk akting terbaik termasuk Cate Blanchett, Brendan Fraser, Andrea Riseborough dan Bill Nighy dari Inggris.

Daftar film dengan nominasi Oscar terbanyak:

Everything Everywhere All at Once - 11

- 11 All Quiet on the Western Front - 9

- 9 The Banshees of Inisherin - 9

- 9 Elvis - 8

- 8 The Fabelmans - 7

- 7 Top Gun: Maverick - 6

- 6 Tár - 6

- 6 Black Panther: Wakanda Forever - 5

- 5 Avatar: The Way of Water - 4

Nominasi Aktris Terbaik

Blanchett mendapatkan nominasi untuk aktris utama berkat penampilannya dalam Tár, di mana ia berperan sebagai pemimpin orkestra ternama yang kariernya terancam hancur akibat tuduhan kekerasan.

Aktris asal Inggris Riseborough merupakan pendatang baru yang dinominasikan dalam kategori yang sama untuk perannya dalam film To Leslie.

Meski begitu, Riseborough mendapatkan momentum berkat dukungan dari sejumlah bintang Hollywood seperti Gwyneth Paltrow, Susan Sarandon dan Jennifer Aniston.

Bersama dengan Blanchett dan Riseborough dalam daftar nominasi ada pula Michelle Yeoh (Everything Everywhere All At Once), Michelle Williams (The Fablemans) dan Ana de Armas (Blonde).

Namun, penampilan De Armas sebagai Marilyn Monroe telah memecah pendapat.

Sebab, Blonde juga mendapat nominasi Razzie, sebuah ajang "penghargaan" yang diberikan oleh Golden Raspberry Award Foundation untuk film terburuk pada awal pekan ini.

Nominasi aktris pendukung terbaik pertama dari Marvel

Sumber gambar, Disney Keterangan gambar, Pemeran Wakanda Forever Angela Bassett berhasil mendapatkan nominasi pertamanya untuk film keluaran Marvel Cinematic Universe.

Jamie Lee Curtis mendapatkan nominasi Oscar pertamanya dalam kariernya yang panjang pada usia ke-64, atas perannya sebagai inspektur pajak dalam Everything Everywhere All At Once.

Kategori aktris pendukung terbaik juga memberikan nominasi kepada Angela Bassett dalam film Black Panther: Wakanda Forever.

Ini menjadikan Bassett satu-satunya aktor yang menerima nominasi akting atas perannya dalam film Marvel.

Sementara, nominasi aktor terbaik mencakup Brendan Frasier (The Whale), Austin Butler (Elvis), Bill Nighy (Living) dan aktor Irlandia Colin Farrell (Banshees of Inisherin) dan Paul Mescal (Aftersun).

Baca juga:

Banyak nominasi dari luar Amerika

Sumber gambar, Getty Images Keterangan gambar, The Banshees of Inisherin, disutradarai oleh Martin McDonagh (memegang trofi), menikmati kesuksesan di Golden Globes.

Secara keseluruhan, tahun ini terlihat sangat kuat bagi perfilman luar Amerika, khususnya dari Irlandia.

Dalam kategori aktor pendukung terbaik, Brendan Gleeson dan Barry Keoghan sama-sama diakui untuk peran mereka dalam The Banshees of Inisherin karya Martin McDonagh, bersama lawan main mereka Kerry Condon yang masuk kategori aktris pendukung terbaik.

Ada pula nominasi dalam kategori film internasional terbaik untuk The Quiet Girl, tentang seorang gadis muda pemalu dari Irlandia yang pergi untuk tinggal bersama kerabat jauhnya selama musim panas.

Meskipun tidak ada sutradara perempuan yang dinominasikan dalam kategori sutradara terbaik, Women Talking Sarah Polley setidaknya menerima dua nominasi untuk film terbaik dan naskah terbaik.

Women Talking merupakan satu-satunya film yang disutradarai oleh seorang perempuan yang masuk nominasi ajang pengharagaan tersebut.