Perempuan yang mencoba membuat 'saingan Google karya anak bangsa', namun gagal

sejam yang lalu

"Saya pada saat menjadi menteri pertama saya panggil tim. Saya panggil tim, bisa gak kita membuat search engine . Name it (sebutlah) 'Gatotkaca' misalnya," kata Johnny.

'Saingan Google'

Masalah skala

Ini membuat bisnis media sosial menjadi permainan di mana winners take all , kata Enda.

Keterampilan rendah

Selain itu, kemampuan membaca pelajar Indonesia – terkait dengan literasi data dan informasi – menempati peringkat ke-71 dari 77 negara di dunia pada 2018, menurut Programme for International Student Assesment (PISA) .

“Ketika pemerintah bilang kita mampu, datanya enggak menyebutkan hal demikian,” kata Nailul Huda, peneliti ekonomi digital dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).