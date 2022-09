Kandungan gula dalam minuman berpemanis jadi polemik, apakah penerapan cukai bisa jadi solusi?

sejam yang lalu

Kekhawatiran masyarakat soal kandungan gula dalam minuman siap saji yang belakangan "menjamur" dinilai sebagai "sentilan" terhadap pemerintah agar menerapkan kebijakan pengendalian konsumsi gula yang lebih komprehensif, kata peneliti kesehatan masyarakat Center for Indonesia Strategic Development Initiative (CISDI) Gita Kusnadi.

Berapa batas konsumsi gula per hari?

Kementerian Kesehatan, mengacu pada pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menganjurkan konsumsi gula tambahan per orang per hari sebesar 50 gram atau empat sendok makan.