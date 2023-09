Apakah virus Nipah sudah ada di Indonesia, dan perlukah kita khawatir?

Indonesia termasuk negara yang berisiko terinfeksi, menurut WHO, karena bukti-bukti virus telah ditemukan pada kelelawar di sini.

Seorang mantan pejabat WHO mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan dengan virus Nipah selagi pemerintah di Kerala berusaha menangani wabah tersebut pada sumbernya.

Pernahkah virus Nipah terdeteksi di Indonesia?

Mantan direktur penyakit menular WHO Asia Tenggara, Prof. Tjandra Yoga Aditama menjelaskan penemuan materi genetik virus pada hewan belum tertentu berkembang jadi epidemi pada manusia .

“Yang penting adalah kalau sudah ditemukan pada binatang, melakukan kegiatan yang namanya One Health – kegiatan bersama antara kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan,” ujarnya.

Mungkinkah virus Nipah di India menyebar ke Indonesia?

“Biarlah pemerintah Kerala meng-contain at the source (menangani pada sumbernya) sehingga mudah-mudahan tidak menyebar,” ujarnya.