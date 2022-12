Mengapa kita harus lebih melindungi burung nasar dan hyena - hewan pemakan bangkai?

Dalam novelnya The Green Hills of Africa , Ernest Hemingway menggambarkan hyena sebagai "pemakan kematian, pengangkut sapi yang baru melahirkan, pengupas daging ham, penggigit wajah Anda di malam hari saat tidur, pelolong yang sedih…".

Sebuah studi tahun 2021 oleh University of Michigan di AS menemukan bahwa hyena memberikan manfaat kesehatan dan ekonomi yang signifikan bagi kota-kota Afrika yang mereka jelajahi.

Versi bahasa Inggris artikel ini dengan judul Why we should value scavengers dapat Anda baca di BBC Future.