Ironi dari desa terpencil tanpa listrik di Sungai Kayan, terancam ditenggelamkan demi PLTA untuk kawasan industri dan IKN

Setidaknya 1.000 liter bahan bakar solar dihabiskan per bulan untuk genset tersebut. Sebagian besar dibeli warga menggunakan bantuan dari perusahaan kayu yang beroperasi di sekitar desa. Selebihnya, warga harus urunan Rp35.000 per keluarga per bulan demi menerangi sebagian malam mereka.