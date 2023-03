Universitas Nalanda yang mengubah dunia, berabad-abad lebih tua dari Universitas Oxford

Sembilan juta manuskrip yang terbuat dari daun and tulisan tangan di dalam perpustakaan kampus adalah gudang kebijaksanaan Buddhis terkaya di dunia.

Manuskrip itu sekarang dapat ditemukan di Los Angeles Country Museum of Art di AS dan Museum Yarlung di Tibet.

Dalam bukunya pada 1934, The University of Nalanda , dia menulis penampakan kampus yang seperti benteng dan kisah-kisah mengenai harta kekayaannya adalah alasan yang cukup bagi penyerang untuk menganggap universitas tempat yang menguntungkan untuk diserang.

Anda dapat membaca versi asli artikel ini dengan judul Nalanda: The university that changed the world di BBC Travel.