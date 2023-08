Peran tentara India pada Pertempuran Surabaya 1945

33 menit yang lalu

Parrott belakangan menulis artikel berjudul Who Killed Brigadier Mallaby? pada jurnal Indonesia terbitan Universitas Cornell, 1975 silam.

Bagaimana ini bisa terjadi?

Bagaimana reaksi tentara India?

Rangkaian pengalaman itu begitu membuat matanya terbuka sehingga pada Januari 1946 dia mengundurkan diri dari penugasan militer Inggris dan menjadi koresponden asing untuk Free Press Journal of Bombay (Mumbai), sebuah harian India berbahasa Inggris yang didirikan pada tahun 1928 serta pendukung kuat kemerdekaan India dan Indonesia. Mani melaporkan dari Indonesia pada tahun 1946-1947, menulis artikel yang sangat mendukung kemerdekaan Indonesia.

Buku itu berjudul The Story of the Indonesian Revolution, 1945-1950 (Madras: Pusat Kajian Asia Selatan dan Tenggara, Universitas Madras, 1986) kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Jejak Revolusi 1945: Sebuah Kesaksian Sejarah (terj. Lany Kristono, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989).