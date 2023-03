Berlian, celana yoga, dan beton... semuanya dibuat dari udara yang tercemar polusi

Berlian dari udara

Celana yoga dan banyak lagi...

Beton lebih kuat dengan CO2

Jadi, bisakah kita mengandalkan DAC?

Biaya yang dikeluarkan untuk DAC berkisar dari US $250 hingga US $600 (Rp3,8 juta hingga Rp9,1 juta) per ton CO2 yang diekstrak - jauh lebih mahal dari penanaman hutan kembali, yang biasanya butuh kurang dari US $50 (atau sekitar Rp760 ribu) per ton.