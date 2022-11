'The Crown' seri kelima: Kisah perceraian Pangeran Charles-Putri Diana yang ‘mencekam, namun diceritakan dengan buruk’

Dengan bertabur pemeran-pemeran bintang seperti Imelda Staunton, Dominic West dan Jonny Lee Miller, musim kelima serial The Crown menceritakan kisah perceraian Pangeran Charles dan Putri Diana pada era 1990-an. Namun untuk sebuah drama bertensi tinggi, serial yang tayang di Netflix pada 9 November 2022 ini sepertinya ditulis dengan buruk, tulis jurnalis BBC Culture, Hugh Montgomery.

Pada musim kelimanya, serial The Crown telah mencapai titik yang dinanti-nantikan.

Sejauh ini, mantan Perdana Menteri John Major –yang di dalam serial diperankan oleh Jonny Lee Miller—menggambarkan The Crown sebagai “omong kosong besar” karena menunjukkan bahwa pada 1990, Pangeran Charles ingin agar Ratu turun tahta dengan bantuannya.

Sementara itu, aktris Judi Dench menulis surat terbuka yang menjuluki The Crown sebagai “sensasionalisme kasar” yang berujung membuat Netflix menyertakan pemberitahuan di dalam trailernya yang menekankan bahwa serial ini adalah “dramatisasi fiksi”.

Untuk menjawab pertanyaan besar saat ini: haruskah The Crown dan penciptanya, Peter Morgan, mempermainkan fakta-fakta yang ada secara sembrono?

Di satu sisi, Anda bisa berargumen bahwa menuduh The Crown terlalu dibuat-buat berarti melewatkan alasan utamanya, yakni membayangkan apa yang tidak akan pernah bisa kita ketahui melalui sejarah, pertukaran intim yang terjadi di balik pintu-pintu istana.

Kalau Anda bisa melihat pemberitaan dari jajak pendapat itu yang tersimpan di arsip The Times, Anda akan menemukan artikel bernada positif yang dibuka dengan, “Keluarga Kerajaan memasuki era 1990-an sebagai bagian yang sangat populer dalam kehidupan masyarakat Inggris”.

Beberapa paragraf terakhir dari artikel itu memang menyebutkan statistik yang dikutip oleh The Crown, bahwa hampir setengahnya akan mendukung Ratu turun tahta lebih awal, namun artikel itu menyertakan kata kunci “pada tahap tertentu”.

Pergeseran fokus

Terlepas dari semua itu, ketika The Crown mencapai paruh kedua dari keseluruhan ceritanya, setidaknya serial ini menarik sebagai sebuah sinetron.

Sementara itu, “Perang Wales” lah yang diprediksi akan memberikan momen-momen dramatis yang nyata dalam serial ini, karena perseteruan menguat dalam “bulan madu kedua” yang penuh bencana akibat penerbitan Diana: Her True Story karya Andrew Morton serta rekaman-rekaman “Camillagate”, wawancara yang mengandung pengakuan samar Pangeran Charles dengan Jonathan Dimbeby, dan tentu saja wawancara pengakuan Putri Diana yang proses pengadaan, pembuatan film, dan pemutarannya yang kontroversial memakan dua episode.

Sementara itu, ada sejumlah spekulasi bahwa serial ini membuktikan citra publik terburuk bagi Raja baru, yang nyatanya, selain memperjuangkan nilai-nilai progresifnya dan bekerja dengan lembaga amal The Prince’s Trust , upaya arbitrase pernikahan pasangan ini terasa sangat adil.

Satu adegan di antara mereka yang menonjolkan kesedihan pada episode kedua terakhir, ketika upaya berdamai dengan sepiring telur orak-arik di flat Putri Diana di Istana Kensington justru tiba-tiba berubah menjadi saling tuding. Pada titik ini, The Crown menunjukkan dua orang yang tidak pernah bisa cocok.

Dalam musim berikutnya yang juga merupakan musim terakhirnya, alur cerita The Crown akan bersanding dengan karya Morgan lainnya yang memenangkan Oscar pada 2006, The Queen , tentang kematian Putri Diana.

The Queen merupakan karya pertama Morgan dari ketertarikannya terhadap kehidupan keluarga kerajaan Inggris.

Menurut saya membandingkannya dengan apa yang sudah ditampilkan di The Queen tidak akan membantu The Crown sama sekali. Namun terlepas dari itu, The Crown sebagai “acara televisi” yang tidak terbantahkan dan aman dari mesin kontroversi, pasti akan tetap membuat dunia terguncang sampai akhir.