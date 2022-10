‘Black mamba’, makna dibalik warna hitam yang kontradiktif

Untuk menandai peringatan 50 tahun kematian Balenciaga, pameran Balenciaga in Black saat ini ditampilkan di Kunstmuseum Den Haag, Belanda.

Sebuah topi di gazar, musim dingin 1967, adalah salah satu barang yang ditampilkan dalam pameran Balenciaga in Black di Kunstmuseum Den Haag

Sumber gambar, Pierre Even

"Warna hitam menekankan geometri dan kualitas dari desain Balenciaga yang berani, seperti balon dan amplop"

Dan drama berlanjut di pertunjukan catwalk musim semi ini dengan model berpakaian hitam dengan topeng kulit mondar-mandir di Bursa Efek New York yang remang-remang.

Kembali ke hitam

Daya tarik warna hitam yang sebenarnya adalah sebagai mekanisme bertahan hidup, jelas penulis dan kritikus John Harvey, penulis The Story of Black .

Dualitas warna hitam

Pada abad ke-16 di Rusia, polisi rahasia yang dijuluki Ivan the Terrible, berpakaian hitam, jelas Harvey, dan berabad-abad kemudian, “fasis hitam” menjadi seragam bagi sayap kanan.

Simbol subversi dan protes

Ketika sejumlah artis papan atas menunjukkan dukungan mereka untuk gerakan anti-pelecehan seksual Time’s Up di ajang penghargaan Golden Globes pada 2018, mereka memilih warna hitam untuk dipakai saat itu.

Memang, potensi seksual baju berwarna hitam terlihat luas dalam budaya barat, mulai dari karakter Holly Golightly yang genit dalam gaun selubung satin hitam Givenchy di film Breakfast at Tiffany's, hingga setelan baju serba hitam yang dikenakan tokoh Sandy dalam film Grease.

Sumber gambar, Center for Creative Photography, Arizona Board of Regents

Balenciaga in Black dipamerkan di Kunstmuseum Den Haag hingga 5 Maret 2023.

