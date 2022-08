'Kakek saya mencuri mahakarya seniman ternama di London, tapi mengembalikannya empat tahun kemudian'

20 menit yang lalu

Laki-laki yang memberitahu saya cara mencuri lukisan itu tahu betul apa yang sedang dia bicarakan. Kakeknya adalah pencuri lukisan terkenal karya seniman asal Spanyol, Fransisco Goya, yang berjudul Portrait of the Duke of Wellington . Dia mencurinya dari Galeri Nasional London.

“Laki-laki yang baik”

Mengapa mencuri lukisan?

Pada masa itu, lukisan Portrait of the Duke of Wellington menjadi berita besar ketika Charles Bierer Wrightsman, seorang raja minyak dan kolektor seni asal Amerika Serikat, membelinya di pelelangan seharga US$390.000 (sekitar Rp52,2 miliar dalam kurs hari ini). Dia juga berencana membawa lukisan itu dari Inggris ke AS.