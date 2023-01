Kisah Steve Banerjee: Orang India pencetus klub tari telanjang di Amerika yang akhirnya terdakwa pembunuhan berencana

Kumail Nanjiani memerankan Steve Banerjee dalam Welcome To Chippendales, sebuah serial drama Hulu.

Hampir tiga dekade usai kematian Banerjee, sejumlah siniar dan serial televisi – salah satunya serial drama buatan Hulu bertajuk Welcome To Chippendales yang dibintangi Kumail Najiani – mengangkat kembali kisah Banerjee.

“Banyak orang beranggapan bahwa penggagas Chippendales adalah sosok yang ramah, suka berfoya-foya, mengincar perempuan, mengonsumsi narkoba dan sering mabuk-mabukan,” kata Scott MacDonald, salah satu penulis buku Deadly Dance: The Chippendales Murders terbitan 2014.

Awal mula Chippendales

Ia merupakan ‘bagian unik dari kisah ini’, ujar sejarawan Natalia Mehlman Petrzela yang siniarnya berjudul Welcome to Your Fantasy mengangkat kembali cerita Chippendales.