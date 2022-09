Di sebuah pulau terpencil, seekor babi yang ditembak mati hampir memicu perang Inggris-AS

sejam yang lalu

'Perang Babi'

Ketegangan meningkat

Mencegah terjadinya perang

Menceritakan kembali sejarah

Anda dapat membaca artikel ini dalam bahasa Inggris di The US island that nearly ignited a war pada BBC Travel.