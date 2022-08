Apakah cokelat hitam bermanfaat bagi kesehatan?

53 menit yang lalu

Meskipun merupakan zat psikoaktif, theobromine - yang berada dalam keluarga yang sama dengan kafein - dapat memberi "efek yang lebih halus" daripada kafein, kata Chris Alford, profesor psikologi terapan di University of the West of England. Dan semakin gelap cokelatnya, semakin kuat efeknya.

Sisi gelap cokelat

Pentingnya rasa

Versi bahasa Inggris dari artikel ini, Is dark chocolate really good for you?, bisa Anda baca di laman BBC Future.