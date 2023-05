Menentang pemerintah Iran melalui alunan rap yang marah

Dalam bukunya Soundtrack of the Revolution , yang meneliti bagaimana musik dan politik saling terkait di Iran, Nahid Siamdoust berpendapat bahwa popularitas hip-hop di Iran dapat dikaitkan dengan hubungannya dengan tradisi puisi Iran yang telah berusia berabad-abad, dan kekuatan rap untuk meluapkan ekspresi sehingga cocok untuk kritik dan protes.

Hari yang baik akan datang?

Pada tahun 2010, Hichkas merilis lagu sedih dan rindu berjudul 'A Good Day Will Come' , tak lama setelah jutaan orang turun ke jalan sebagai bagian dari Gerakan Hijau untuk memprotes hasil pemilu yang mereka yakini curang, dan untuk menuntut kebebasan politik dan sipil.

Lagu tersebut menjadi ikon bagi banyak anak muda (slogan A Good Day Will Come masih dicoretkan oleh anak muda di tembok-tembok Teheran).

Era protes

Titik balik?

Hichkas, yang telah lama dianggap sudah pensiun, merilis ‘This One Is For’, sebuah spin-off hip-hop dari lagu pemenang Grammy untuk gerakan tersebut, Baraye oleh Shervin Hajipour (yang memenangkan Grammy Award pertama untuk Best Song for Social Change pada Februari 2023).