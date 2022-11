Bagaimana kita bisa memperbaiki efek buruk ‘fast fashion’?

16 menit yang lalu

Upaya keberlanjutan oleh industri saja tidak cukup

1. Batasi penggunaan dan konsumsi sumber daya

2. Perluas gerakan mode lambat

3. Sistem tukar yang baru

4. Keragaman budaya pakaian

Apa yang bisa kita lakukan sekarang?

Samantha Sharpe adalah direktur riset di Institute for Sustainable Futures, University of Technology Sydney. Monique Retamal adalah direktur penelitian di Institute for Sustainable Futures, University of Technology Sydney. Taylor Brydges adalah kepala penelitian di University of Technology Sydney. Mereka penulis laporan Wellbeing Wardrobe: A wellbeing economy for the fashion and textile sector, sebuah laporan yang ditugaskan oleh Biro Lingkungan Eropa dan diterbitkan pada Maret 2022.