Mengungkap praktik dokter yang menjual harapan palsu bagi orang terancam buta

Perawatan palsu yang menghabiskan ribuan dolar

Tetapi berbeda dengan kebanyakan uji klinis di AS yang dibiayai oleh pemerintah ataupun perusahaan obat dan alat kesehatan swasta, untuk perawatan bersama Dr Weiss, pasien harus membayar US$20.000 (Rp307 juta) untuk mengikutinya.

Tidak ada validitas ilmiah apa pun

Saya memikirkan bagaimana mungkin ini dpat terjadi dalam negara yang sistem kesehatannya diregulasi dengan ketat seperti AS, terutama dengan adanya bukti kekhawatiran terkait metode praktik kedua dokter tersebut.

Dr Levy telah mengembalikan lisensinya untuk berpraktik pada 2004 di Negara Bagian Connecticut dan New York, AS. Di New York, Departemen Kesehatan negara bagian tersebut mendakwa dia atas 41 pelanggaran spesifik professional.