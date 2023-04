Bila tidak punah, bisakah dinosaurus raksasa berevolusi lebih besar lagi?

"Salah satu hal hebat tentang meneliti titanosaurus adalah ukuran 'raksasa' mereka," kata Rogers, profesor biologi dan geologi DeWitt Wallace di Macalester College di Minnesota, AS.

Titanosaurus, dinosaurus terbesar yang pernah ditampilkan di American Museum of Natural History. Dinosaurus itu ditemukan pada tahun 2014, di wilayah Patagonia Argentina.

"Sauropoda mengembangkan leher panjang sejak awal dari sepupu primitif mereka, sauropodomorph," kata Skye Walker, asisten lapangan di Elevation Science Institute for Natural History Exploration, yang melakukan kerja lapangan di Montana dan Wyoming.

Versi bahasa Inggris artikel ini dengan judul Could dinosaurs have grown any bigger? dapat Anda baca di BBC Future.