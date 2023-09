KPK tetapkan Karen Agustiawan sebagai tersangka, siapa dia dan bagaimana kasusnya?

sejam yang lalu

Siapa Karen Agustiawan?

Apa tuduhan terhadap Karen?

Atas perbuatannya, Karen diduga menyebabkan kerugian negara senilai 140 juta dolar AS atau setara Rp2,1 triliun. Dia dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Bagaimana perjalanan kasus Karen?

Apa bantahan Karen?

"Kenapa itu tidak dilaksanakan? Saya tidak tahu. Tapi year to date sekarang dari mulai first delivery 2009 sampai 2025 itu sudah untung Rp 1,6 triliun. Dan kalau masih ada kecurigaan, satu-satunya perdagangan Indonesia dan AS yang di-file di Securities And Exchange Commission AS itu adalah perdagangan LNG," ungkapnya.