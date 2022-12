Tarif KRL untuk orang kaya 'naik' dikritik warganet, pakar transportasi sebut pemerintah 'blunder karena tak paham konsep transportasi publik'

Kondisi seperti itu sudah pasti menimbulkan kemacetan parah di jalan-jalan. Bahkan di Jakarta saja, per jamnya volume kendaraan yang memenuhi jalan ada 8.000 unit.

Berapa kenaikan tarif KRL yang ideal dan subsidi tepat sasaran?

Sedangkan KCI membutuhkan dana hingga Rp14.981 per orang untuk bisa mengoperasikan kereta listrik. Sementara subsidi yang diberikan per penumpang yakni Rp11.981 per orang dengan hitungan tarif sekarang.