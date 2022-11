Soal calon panglima TNI, pengamat militer sarankan DPR klarifikasi ‘secara serius’ sumber harta kekayaan pada uji kelayakan

sejam yang lalu

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) mendorong agar transparansi sumber harta kekayaan calon panglima menjadi salah satu fokus pembahasan dalam fit and proper test.