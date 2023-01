Foto-foto paling menakjubkan 2022: Elon Musk angkut wastafel hingga tentara Ukraina main catur dengan bom molotov

Gambar prajurit duduk di papan catur yang menjadi simbol konflik yang lebih besar di sekitar mereka mengingatkan kita pada geometri yang intens dalam lukisan kubistik karya seniman Prancis Jean Metzinger Soldier at a Game of Chess (1914) , yang dibuat pada bulan-bulan awal Perang Dunia I.

Pada Juli 2022, dua pendukung kelompok aktivis lingkungan Just Stop Oil, yang menuntut pemerintah Inggris untuk menghentikan lisensi baru dan produksi bahan bakar fosil, mengelem tangan mereka ke bingkai lukisan seniman Romantik John Constable, The Hay Wain , setelah menutup lukisan tersebut dengan lukisan parodinya.

Pada 1975, untuk seni penampilannya The Lips of Thomas , Abramovic mengukir gambar bintang di perutnya dengan pisau sambil berbaling telanjang di atas sebongkah es, seakan-akan menantang siapapun dari penonton untuk menghentikannya. Tidak ada yang melakukannya.

