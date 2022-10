Fenomena global meroketnya rabun jauh pada anak, dan cara mencegahnya

Paradoks pendidikan

Efek literasi

Penguncian pengelihatan

Pada Juni 2020, setelah 5 bulan terkurung di rumah, para peneliti mengukur penglihatan anak-anak dalam kelompok usia tersebut dan menemukan bahwa tingkat penglihatan meningkat hingga 21,5%, kata David C Musch, salah satu penulis penelitian dan profesor oftalmologi dan ilmu visual, dan epidemiologi, di University of Michigan.

Melindungi penglihatan anak-anak

Hidup sehat, mata sehat

