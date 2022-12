Pagar perbatasan sasar migran ilegal, gajah dan satwa liar lain jadi korban

Elisabeth Vallet dari University of Quebec di Kanada menghitung bahwa di seluruh dunia, kini ada 74 tembok perbatasan , enam kali lipat jumlahnya dari pada akhir Perang Dingin. Mereka membentang lebih dari 32.000 km.

India telah memagari sekitar tiga per empat dari 4.000 km perbatasannya dengan Bangladesh, yang menghentikan pergerakan lintas perbatasan gajah liar Asia.

Pada saat yang sama, AS berusaha menghambat migran Amerika Latin dengan menutup perbatasan AS-Meksiko sepanjang 3.200 km dengan pagar dan tembok.

Namun dengan melakukan itu, AS juga menyegel kawanan satwa liar.

Perbatasan tersebut dianggap membagi dua 120 spesies mamalia yang tidak terbang, banyak di antaranya telah lama melakukan perjalanan antara Sierra Madre Occidental di Meksiko dan Pegunungan Rocky, kata Ron Pulliam dari University of Georgia dan organisasi non-profit Borderland Restoration Network.

Hambatan tersebut berisiko menggagalkan kembalinya jaguar ke barat daya AS, kata Pulliam.

Tetapi dia memperingatkan bahwa kehadiran hewan di AS "sekali lagi akan menjadi hantu jika penghalang yang ada saat ini dibiarkan tetap ada".

Sementara itu, spesies oselot (macan tutul kurcaci), telah turun menjadi kurang dari seratus individu di AS.

“Tembok perbatasan tanpa jeda dapat memutus lebih dari 34% spesies hewan darat dan air tawar asli AS yang tidak terbang dari 50% atau lebih jangkauan mereka yang terletak di selatan perbatasan,” menurut sebuah studi internasional yang dipimpin oleh Robert Peters dan Jennifer Miller dari lembaga non-profit Defenders of Wildlife.

Artikel ini awalnya diterbitkan oleh Yale e360. Versi bahasa Inggris artikel ini dengan judul How national border walls are splitting ecosystems apart dapat Anda baca di BBC Future.