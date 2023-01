Bisakah para pekerja muda vokal di kantor tanpa membuat bos marah?

'Kewajiban moral untuk berpendapat'

"Gen Z merasa mengemukakan pendapat adalah sebuah kewajiban moral, dan itu dapat membuat beberapa orang lengah jika mereka tidak terbiasa menghadapi politik kantor," kata Haydn Shaw, penulis Sticking Points: How to Get 4 Generations Working Together in 12 Places They Come Apart.