Foto-foto yang menang seleksi lomba foto serangga terbaik

sejam yang lalu

Sebuah foto yang menampilkan sepasang lalat perampok bercorak emas – bertajuk It Takes Two (Perlu Sepasang) oleh Pete Burford dari Shrewsbury – terpilih sebagai juara lomba fotografi dalam Kompetisi Pekan Serangga Komunitas Entomologi Kerajaan.

Gustav Parenmark, 16, dari Sweden, menang dalam kategori peserta usia 18 tahun kebawah dengan foto capung jarum berekor biru bertajuk Fresh Out Of The Shower (Baru Keluar dari Permandian).