Kisah orang tua yang membesarkan anak-anak mereka tanpa gender

sejam yang lalu

Namun, penulis yang kerap membahas pengasuhan anak, psikoterapis, dan guru prasekolah secara anekdot mengatakan bahwa mereka telah memperhatikan praktik ini terus meningkat dalam satu dekade terakhir, terutama di Eropa utara dan AS .

Kemunculan pola asuh yang netral gender

Sementara itu, laporan global tentang beberapa prasekolah di Swedia yang menghindari penggunaan kata ganti ‘ him ’ dan ‘ her ’ untuk semua murid, juga membantu menyoroti ideologi netral gender, kata Siever.

'Mereka dapat mengalami apa yang mereka rasa terbaik bagi mereka'

Markus Tschannen, seorang penulis paruh waktu, yang menganut pendekatan pengasuhan netral gender dari daerah berbahasa Jerman di Swiss, mengatakan dia ingin mengidentifikasi anak-anaknya dengan kata ganti netral gender seperti ' they ', tetapi saat ini tidak ada dalam bahasa Jerman.

Dampak yang tidak diketahui

“Ketika saya berbicara tentang anak-anak lain, jika itu adalah seseorang yang kita kenal [baik], saya mungkin mengatakan ‘ him ’ atau ‘ her ’. Tapi jika itu anak di taman bermain atau teman mereka di sekolah, saya hanya merujuk mereka sebagai 'temanmu’ atau dengan nama mereka", daripada mengacu pada "laki-laki" dan "perempuan", kata Martinson.

“Mengatakan bahwa, Anda adalah ' they ' – saya tidak berpikir seorang anak dapat memahami apa itu ' they ' dan mungkin [anak itu] mungkin merasa bahwa mereka tidak sama dengan teman-temannya. ”

Dia percaya anak-anak yang diberi label ' they ' mungkin tidak bisa lepas dari ejekan yang sama, bahkan jika orang tua mereka telah mengambil pendekatan ini untuk menghindari ketegangan di masa depan, jika anak-anak mereka tidak sesuai dengan norma gender.

“Jika orang tua memilih ‘they’, maka kemungkinan anak memilih jenis kelaminnya sendiri sebagai ‘him’ atau ‘her’ masih cukup tinggi. Jadi, masih banyak yang harus dilalui anak itu. Itu belum tentu melindungi mereka.”