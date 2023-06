Gerakan baca buku menjamur di tengah tuduhan literasi rendah, tapi apa itu cukup?

Fadli, 26 tahun, jauh-jauh datang dari Depok ke Jakarta Selatan untuk ikut sesi Baca Bareng, dan menamatkan novel On Earth We’re Briefly Georgious dari penulis Ocean Vuong.

Laporan What Kids Are Reading , yang menyurvei anak-anak di Inggris dan Irlandia, mengatakan bahwa tren media sosial seperti #booktok di TikTok mengajak anak-anak muda untuk membaca buku.

‘Bukan minat baca yang rendah, tapi akses pada buku yang rendah’

'Doctoral ignorance'

'Literasi harusnya jadi tugas sekolah'

Upaya mengakrabkan orang-orang dengan buku, menurut dia, baru sekadar memberikan akses pada informasi ( access to information ) tetapi belum tentu akses pada pemahaman ( access to understanding ).

"Sebagian besar wilayah di Indonesia paling terpencil, di pelosok-pelosok, access to information -nya enggak ada. Di kota seperti Jakarta itu access to information -nya lebih banyak, tapi yang belum dibenahi adalah access to understanding .

“Nah understanding is what reading is about, dan itu tidak bisa diberikan dengan buku tapi dengan pendidikan," ujarnya.