Ratusan pengungsi Rohingya terdampar di Aceh dan 'ditolak warga', pemerintah Indonesia berencana 'siapkan lokasi khusus'

sejam yang lalu

Bagaimana mereka tiba di Aceh?

Ditolak sejumlah warga Aceh

Bagaimana solusi pemerintah dan UNHCR?

Sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi Convention Relating to the Status of Refugees (Konvensi 1951) dan Protocol Relating to the Status of Refugees (Protokol 1967), sehingga Indonesia sesungguhnya tidak memiliki kewajiban untuk menerima pengungsi yang masuk.