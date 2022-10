Pembangunan Halte Bundaran HI dinilai 'tidak pantas' dan 'tidak patut' apalagi untuk 'komersial dan selfie'

Anjungan yang berada di lantai dua Halte Transjakarta Bundaran HI ini dapat menampung 20 orang dan menjadi spot foto baru dengan latar belakang Monumen Selamat Datang dan air mancur Bundaran HI.

3 jam yang lalu

Pembangunan halte TransJakarta di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) menuai pro dan kontra. Sejumlah warga antusias dengan pembukaan halte bertingkat itu karena ingin berfoto dengan latar Monumen Selamat Datang, sementara arsitek menilai “peradaban kota dipertaruhkan”.

Seperti diberitakan media, warga terlihat antre untuk berfoto di area anjungan ( sky deck view ) Halte Transjakarta Bundaran HI pada Minggu (09/10). Salah satu pengunjung mengatakan tempat itu bisa menjadi spot foto baru di ibu kota.

Bambang Eryudhawan— seorang arsitek dengan minat pada bidang desain urban, pelestarian cagar budaya, dan sejarah— menilai pembangunan Halte TransJakarta Bundaran HI “mengganggu kenyamanan peradaban kota”.

Sejarawan JJ Rizal, melalui akun Twitternya juga meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menghentikan pembangunan halte kembar dan bertingkat di Bundaran HI dan Tosari itu.

“Kalau pinjam jangan macam-macamlah”

Halte TransJakarta Bundaran HI berdiri di jalur hijau.

Bambang mengatakan tidak ingin menggunakan pendekatan legal untuk mengkritisi pembangunan Halte TransJakarta Bundaran HI, meskipun menurut dia, dilihat dari standar operasional prosedur (SOP), pembangunan itu sudah “salah” karena tidak melibatkan tim ahli cagar budaya (TACB) dan sidang pemugaran, sesuai dengan aturan yang dibuat Pemprov DKI Jakarta sendiri.

Sejak awal Halte TransJakarta Bundaran HI dan Tosari dibangun di median jalan dan jalur hijau, yang seharusnya menjadi tempat buat pohon-pohon. Namun, seolah tak cukup dengan halte, kini TransJakarta ingin melengkapinya area komersial. Itu, dinilai Bambang “tidak pantas” dan “tidak patut”.

“Ini bukan terminal bandara, bisa ada kafe, toko buku, segala macam. It’s getting too much (ini makin keterlaluan),” ujar dia.